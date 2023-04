7/13

Disponibile in diverse varianti di colore, per chi vuole osare anche con le tonalità (dal marrone, al blu, al burgundy, al classico nero), il mascara Volume Effet Faux Cils di Saint Laurent già nel nome parla di “effetto ciglia finte”, in tendenza in questa stagione. Questo prodotto che assicura uno sguardo intenso e ciglia a tutto volume, è pensato per gli occhi sensibili. Prezzo: da € 43,99 a € 31,99

