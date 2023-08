Cosmetici e solari bio, 10 regole per sceglierli

L'Aiab, l'Associazione italiana di agricoltura biologica, ha stilato un decalogo per aiutare i consumatori a scegliere i cosmetici e le creme solari bio, in modo da fare una scelta consapevole. I cosmetici bio, ricorda l'associazione, seguono "un disciplinare e l’uso di buone pratiche, come l’uso di materie prime vegetali non allergizzanti e irritanti e l’impiego di prodotti agricoli e zootecnici da agricoltura bio", preservando sia la salute che l'ambiente.

"Con questo vademecum - spiega Giuseppe Romano, presidente di Aiab – vogliamo aiutare chi pensa alla sostenibilità e all’ambiente anche scegliendo un prodotto di cosmesi, non soltanto in questo periodo ma durante tutto l’anno, in un settore in cui a volte può essere più difficile orientarsi verso una scelta consapevole ed ecologica".