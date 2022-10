Parasite, Tilda Swinton lascia la serie tv

Collider ha rilanciato la notizia di Variety, Tilda Swinton ha dichiarato: “Non credo che ne farò parte” Condividi

Tilda Swinton non sarà più la protagonista della serie Parasite. Collider ha rilanciato la notizia diffusa da Variety secondo cui l'attrice britannica non farà più parte del cast.

È in corso la produzione della serie che avrà il compito di raccontare nuovi dettagli e storie del film di grande successo. Stando a quanto riportato, Tilda Swinton non sarà più la protagonista del lavoro per motivi sconosciuti.

L'attrice continuerà a supportare Bong Joon-ho, queste le sue parole: "Non credo che ne farò parte, ma sono davvero felice di essere una cheerleader".

Bong Joon-ho sta attualmente lavorando con Adam McKay allo sviluppo della serie, di cui non sono noti molti dettagli se non che si tratti di una produzione HBO dalla durata di sei ore. Infine, per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, al momento non ci sono indiscrezioni, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

Parasite ha debuttato sul grande schermo nel 2019 ottenendo immediatamente grandi consensi, tra i quali quattro statuette agli Academy Awards, tra queste quella come Miglior film divenendo il primo lavoro non in lingua inglese a riuscire in tale impresa.