Titans 4, il trailer svela il costume di Beast Boy

Attesi a novembre i nuovi episodi della serie HBO Max, ma dal Comic-Con arrivano le prime immagini che svelano qualche nuovo dettaglio

Le nuove immagini di Titans 4 rivelate dal trailer hanno mostrato il nuovo costume di Beast Boy, disegnato da Laura Jean Shannon e il suo team per la serie che andrà in onda a novembre. Secondo le ultime notizie i nuovi episodi dovrebbero arrivare il 3 novembre partendo con una doppietta e poi un episodio a settimana fino all'1 dicembre. Sei episodi costituiranno il primo blocco, mentre il secondo arriverà nel 2023, ma ancora non è chiara la data precisa.

Cosa ci aspetta nella quarta stagione vedi anche Star Trek: Picard, il trailer della terza stagione Una produzione HBO Max, Titans ci ha lasciato nella terza stagione con Nightwing e la sua squadra a Gotham City per affrontare un ex alleato, Jason Todd che veste i panni di Cappuccio Rosso. Nel finale Jonathan Crane, alias Spaventapasseri, il villain della storia, è stato sconfitto e rispedito all’Arkham Asylum. I nuovi episodi porteranno la serie in una nuova direzione. Gli eroi si lasceranno Gotham City alle spalle e torneranno a San Francisco, e presto finiranno nel mirino di un culto soprannaturale chiamato Brother Blood, la Chiesa del Sangue e i Titani si scontreranno con Mother Mayhem che si scoprirà collegata a Brother Blood. Il nuovo grande villain sarà interpretato da Joseph Morgan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TITANS (@dctitans)

Conferme dal New York Comic-Con leggi anche Inverso: The Peripheral, il trailer della serie sci-fi Il cast e la troupe di Titans 4 sono stati presenti al Comic-Con di New York per presentare la nuova stagione della serie con un primo sguardo al super costume di Beast Boy. Sul profilo Instagram ufficiale della serie sono state pubblicate delle immagini che hanno mostrato i concept art e una visuale ravvicinata del costume che indosserà Ryan Potter. Nel cast tornano Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Joshua Orpin, Franka Potente e Joseph Morgan, con Jay Lycurgo e Lisa Ambalavanar in ruoli ricorrenti.

Il costume di Beast Boy L’uniforme di Gar Logan alias Beast Boy potrebbe finalmente rendere giustizia a un personaggio un po’ ignorato nelle stagioni precedenti di Titans. Spesso è stato messo da parte nella sceneggiatura o relegato a vittima, in particolare di Cadmus Lab che gli ha fatto il lavaggio del cervello trasformandolo in un’arma mortale. Forse i creatori hanno avvertito le critiche dei fan e hanno cambiato direzione. Secondo alcune voci Potter è stato avvistato insieme a Brec Bassinger, star di Arrowverse e il regista Eric Dean Seaton e questo ha suggerito un misterioso crossover con Stargirl che ancora non è stato confermato.