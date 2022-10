Titans 4, la prima immagine del nuovo supervillain Brother Blood

HBO Max ha condiviso delle nuove foto promozionali che ritraggono tre nuovi personaggi: Brother Blood, Mother Mayhem e Jinx Condividi

In attesa di scoprire a novembre la quarta stagione di Titans, di cui HBO non ha ancora annunciato la data di uscita, possiamo avere un'anticipazione in merito ad uno dei nuovi personaggi della serie, Brother Blood, che avrà il volto di Joseph Morgan.

Titans 4, ecco Brother Blood vedi anche House of the Dragon, tra amore e potere. Recensione dell'episodio 7 Nei fumetti Brother Blood è il leader del culto chiamato Church of Blood, adorato da Trigon, il malvagio padre di Raven. Il personaggio è uno dei villain più pericolosi dell’universo DC Comics. Come si può vedere dalle immagini del costume, l'interpretazione estetica del personaggio si basa sul fumetto New Teen Titans di George Perez. Il look del villain è formato da body blu scuro, mantello arancione completo di cappuccio e vari elementi ispirati alle ossa. “Il mio personaggio inizia il suo viaggio come Sebastian Sanger ed è davvero una storia sull'origine di un cattivo. Ciò che è stato incredibilmente gratificante per me - e continuerà ad esserlo, credo - è esplorare come passa dall’essere Sebastian a diventare Brother Blood” ha dichiarato Joseph Morgan a proposito del suo villain. HBO Max ha svelato l'aspetto anche di May Bennett/Mother Mayhem, interpretata da Franka Potente, e di Jinx, che avrà il volto di Lisa Ambalavanar.

Titans 4, cosa sappiamo leggi anche 6 ragioni per vedere Succession, la serie tv premiata agli Emmy 2022 Titans segue le avventure di Robin/Dick Grayson, che ora opera come Nightwing, mentre guida la sua squadra di supereroi dopo aver servito per anni come assistente di Batman. Nella terza stagione Nightwing e la sua banda hanno affrontato Jason Todd, alias Red Hood e Jonathan Crane, lo Spaventapasseri, si è rivelato essere l’ultimo grande cattivo, nonostante alla fine sia stato anche lui sconfitto. La quarta stagione vedrà i Titani tornare a San Francisco, non prima di aver fatto tappa a Metropolis per affrontare un culto soprannaturale. Sebastian Blood è descritto come un uomo introverso, intelligente ma intimamente molto oscuro. Mother Mayhem invece è una leader nata, una grande predatrice con una fede illimitata nella propria missione. Poi c'è Jinx, una criminale abile con la magia oscura che prova piacere nel manipolare gli altri. A questi tre personaggi si affiancherà Titus Welliver nei panni di Lex Luthor. Nella quarta stagione verrà dato anche ampio spazio ad una storia d'amore, quella fra Starfire e Nightwing. A differenza delle stagioni precedenti, Titans 4 sarà composta da 12 episodi invece dei soliti 13 episodi. Titans è interpretato da Benton Thwaites nel ruolo di Dick Grayson/Nightwing, Anna Diop in quello di Koriand’r/Starfire, Teagan Croft alias Rachel Roth/Raven, Ryan Potter nei panni di Gar Logan/Beast Boy, Joshua Orpin in quelli di Conner/Superboy, Conor Leslie nel ruolo di Donna Troy/Wonder Girl e Jay Lycurgo in quello di Tim Drake.