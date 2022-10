Star Trek: Picard, il trailer della terza stagione

Quanto può essere alta l’attesa per il ritorno di una serie tv? Un termometro indicativo può essere l’hype generato dalla pubblicazione del suo trailer. In base a questo, è innegabile che Star trek: Picard sia uno degli eventi seriali più attesi degli ultimi tempi. La breve clip è stata mostrata in anteprima al New York Comic Con, generando grande sorpresa e rivelando importanti colpi di scena che si susseguiranno in quella che sarà la terza, e ultima, stagione di Star Trek: Picard. I fan preparano i fazzoletti, e qualcuno li ha già utilizzati, dopo la visione del trailer, in cui c’è tutto quello che è lecito aspettarsi per un finale di stagione.

Il trailer della terza stagione di Star Trek: Picard

La terza stagione di Star Trek: Picard rappresenta, in qualche modo, la chiusura del cerchio che si era aperto con Star Trek: The next generation. E quindi ecco che nella terza stagione c’è la tanto attesa reunion del cast, con il ritorno di nomi del calibro di Patrick Stewart, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis e Brent Spiner. Una ricorrenza importante per tutti gli appassionati del genere, che sono pronti a immergersi nuovamente in questa straordinaria avventura per arrivare alla definizione finale del racconto. Il ritorno dei vecchi nemici e dei vecchi amici ha il sapore di un amarcord per chi ha seguito tutte le vicende di Star Trek fin dalla sua genesi e la terza stagione di Star Trek: Picard non può che essere un punto miliare nell’immenso universo della saga, una delle più amate, se non la più amata, dagli appassionati di sci-fi del pianeta. Il trailer è lo specchio di quello che il pubblico ha il diritto di aspettarsi dalla terza stagione, perché dopo un inizio lento e pacato, prende immediatamente ritmo e si rivela un concentrato di azione e di pathos.