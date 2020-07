1/23

Compie 80 anni Patrick Stewart, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Jean-Luc Picard nella celeberrima serie televisiva "Star Trek: The Next Generation". Nato in Inghilterra il 13 luglio del 1940, l’attore ha poi recitato anche per il grande schermo e in altre saghe famose come "X-Men"

Da ET ad Alien, i migliori film sugli extraterrestri. FOTO