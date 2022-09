The Last of Us, la serie tv nel 2023 su Sky. Il teaser

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Le immagini del teaser trailer rilasciate oggi annunciano l'attesissima serie The Last of Us, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2023, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti. Basata sull'omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation®, The Last Of Us sarà disponibile in tutti i territori in cui Sky è presente, compresi Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera.