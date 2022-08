HBO ha rilasciato il primo teaser di The Last of Us , l'adattamento televisivo del celebre franchise di videogiochi. Nonostante sia breve, il filmato offre al pubblico una prima occhiata a Pedro Pascal e Bella Ramsey in azione rispettivamente nei panni dei sopravvissuti post-apocalittici Joel ed Ellie.

The Last of Us, cosa ci dice il teaser

"Tutti quelli a cui mi sono preso cura sono morti o mi hanno lasciato" si sente dire da Ellie nel teaser. "Non hai idea di cosa sia la perdita" è la fredda replica di Joel. Il filmato mostra i due protagonisti mentre camminano su un ponte innevato, indagano su un fungo dall'aspetto pericoloso, giocherellano con uno specchietto e in generale fanno del loro meglio per sopravvivere. Gli spettatori possono anche dare una prima occhiata a Nick Offerman nei panni di Bill, un personaggio che con Joel ed Ellie, nel videogioco originale, forma una difficile alleanza. Le prime vere immagini di The Last of Us rappresentano una sorpresa all'interno di un filmato pubblicato da HBO Max, contenente spezzoni delle serie che stanno per tornare, come Succession, His Dark Materials, Los Espookys e Avenue 5.