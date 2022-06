HBO ha rilasciato una nuova foto di The Last of Us

I fan di The Last of Us , in trepidante attesa dell'uscita della serie tv, possono avere un'idea delle atmosfere e dei due personaggi protagonisti della trasposizione televisiva di HBO grazie ad una nuova foto ufficiale . Nello scatto vediamo Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie) accovacciati in una stanza buia, probabilmente in vista dello scontro con qualche nemico o creatura mostruosa.

The Last of Us, di cosa parlerà la serie

approfondimento

La serie, adattamento del celebre videogioco prodotto da Naughty Dog, è ambientata circa vent'anni dopo il collasso della società come la conosciamo. Joel è un contrabbandiere con il compito di portare in salvo la giovane Ellie, quattordicenne che potrebbe celare in sé il segreto per vincere il virus che ha sterminato la popolazione mondiale. La ragazzina, infatti, è l'unica immune al terribile virus. Joe deve condurre Ellie dai Fireflies, una milizia ribelle che potrebbe produrre grazie a lei un antidoto al contagio. Quello che però è nato come un semplice lavoro si trasformerà in una pericolosa attraversata degli Stati Uniti, ma anche in un legame forte e inaspettato. Nel cast ci saranno anche Anna Torv, Murray Bartlett, Nick Offerman e Gabriel Luna (nei panni del fratello di Joel, Tommy). Sappiamo anche che oggi, 10 giugno, è l'ultimo giorno delle riprese della serie, come svelato da Neil Druckmann di Naughty Dog in occasione del Summer Game Fest 2022. Per quanto riguarda l'uscita della serie, Kantemir Balagov, regista dell’episodio pilota, ha dichiarato che bisognerà aspettare l'inizio del 2023. “Il gioco di The Last of Us ha un posto speciale nel mio cuore” – ha detto il regista in un'intervista – “per questo motivo il progetto era molto importante per me. È stata la mia prima esperienza con una serie televisiva. Stiamo ancora girando, ma dovrebbe arrivare nei primi mesi del prossimo anno”.