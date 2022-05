The Last of Us, la serie tv è identica al videogioco

L'ultima clip diffusa dal set della serie The Last of Us ha entusiasmato moltissimo i fan del videogioco originale, perché mostra la grande fedeltà della trasposizione televisiva rispetto al videogame.

The Last of Us è una serie HBO ispirata al videogioco d'azione del 2013, sviluppato da Naughty Dog. Su Twitter è stata diffusa una clip con una sequenza della serie confrontata con una del gioco originale. Nella scena presa in esame vediamo Ellie (interpretata da Bella Ramsey) e Joel (alias Pedro Pascal) davanti ad un edificio nel quale vogliono entrare. La ragazzina riesce ad entrare in un condotto dell'aria dopo aver rimosso la grata e una volta all'interno della struttura apre la porta per far passare il suo compagno di viaggio. Come si può vedere, i personaggi, l'ambientazione e l'atmosfera sembrano riprodurre con grande fedeltà il videogioco. Su Twitter sono apparse anche alcune foto del set post-apocalittico allestito nel centro della città di Calgary, in Canada. Si può vedere, ad esempio, un camion con scritto FEDRA (la Federal Disaster Response Agency), fazione antagonista di Ellie e Joel.

The Last of Us, riprese in corso: la possibile data di uscita

The Last of Us, cosa sappiamo

approfondimento

The Last of Us, la serie: pubblicata la prima foto ufficiale

The Last of Us dovrebbe concentrarsi sulla storia del primo videogioco, con qualche riferimento al secondo capitolo. La vicenda si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna a causa delle spore di un fungo Cordyceps, che ha trasformato l'umanità in una massa di zombie. Joel è uno dei sopravvissuti, che ha il compito di far uscire clandestinamente Ellie, 14 anni, da un’area in quarantena. Ellie è stranamente immune al virus e potrebbe quindi essere la chiave per la creazione di una cura. I due iniziano quindi un viaggio negli Stati Uniti, che porterà il loro rapporto di collaborazione a diventare un legame molto forte. Nel cast anche Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Con O’Neil. Nonostante la grande somiglianza che sembra esserci fra videogioco e serie, Pedro Pascal si è detto preoccupato per il rischio di imitazione. "Ho trovato Joel nel videogame davvero impressionante, ho pensato che l'intera esperienza visivamente fosse incredibile", ha detto l'attore a GQ, specificando di non voler essere troppo fedele all'originale. “Vorrei solo creare una sana distanza, e per questo mettermi di più nelle mani di Craig Mazin e Neil Druckmann”. I due citati sono rispettivamente co-sceneggiatore dello show e sceneggiatore dei giochi e co-sceneggiatore della serie.