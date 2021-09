The Last of Us, la serie: pubblicata la prima foto ufficiale

I fan di “The Last of Us” sanno bene come il 26 settembre non sia un giorno qualunque. Si tratta infatti dell’ Outbreak Day , ovvero il giorno in cui l’infezione che ha trasformato il mondo, all’interno del celebre titolo Naughty Dog, ha raggiunto la massa critica. Il punto di non ritorno, dunque, e quale giorno migliore di questo per regalare al mondo la prima foto ufficiale dell’adattamento televisivo del videogioco.

Dopo alcuni scatti rubati relativi al set di Boston, dove la storia muove i primi passi, e la foto del cast protagonista, ecco un’immagine tratta dal show. A vederla non è chiaro se si tratti di una serie live action o di un’immagine del gameplay, tanta è l’attenzione ai dettagli. Pedro Pascal e Bella Ramsey sono ritratti di spalle. Il primo interpreterà Joel e la seconda Ellie. Nell’immagine hanno dinanzi a sé un lungo percorso da portare a termine e sono in compagnia dei loro fedeli alleati, i loro zaini. Nel videogioco non potrebbero mai recarsi in nessun luogo senza questi, in grado di contenere i pochi viveri e le tante armi improvvisate raccolte lungo il percorso.

The Last of Us, nuove foto dal set della serie

The Last of Us, cosa sappiamo della serie

approfondimento

Neil Druckmann, creative director del videogame, si è occupato della stesura della sceneggiatura, insieme con Craig Mazin, autore di “The Last of Us”. Il primo ha già avuto modo di spiegare ai fan come non tutto sarà estremamente fedele. Vi è la necessità di sfruttare un alto linguaggio, di adattarsi a un differente media e soprattutto di non dipendere da un’estetica esattamente allineata con il gioco.

Ciò che conta è la filosofia, è la storia narrata. Tutto ciò sarà preservato ed è quello che più conta. Di tanto in tanto però ci saranno dei “regali” al pubblico, come lo zaino di Joel, che è di fatto identico a quello del titolo videoludico.

Gli episodi che saranno prodotti e andranno in onda su HBO saranno 10 in tutto, almeno per questa prima stagione. Uno di questi sarà diretto dallo stesso Druckmann. Sappiamo abbastanza del cast, anche se non è stata diffusa una lista completa. Oltre ai due protagonisti, spazio a Gabriel Luna, interprete di Tommy (fratello di Joel), così come a Nico Parker, che presterà il volo a Sarah (figlia di Joel). Così come nel videogioco, Merle Dandridge sarà Marlene. Murray Bartlett, invece, sarà Frank, mentre Con O’Neil sarà Bill. L’ultima aggiunta, in ordine cronologico, è Anna Torv. La celebre attrice, nota per “Fringe” e “Mindhunter”, interpreterà Tess.

The Last of Us, trama

Nessuna sostanziale modifica ci si attende per la trama. Vi saranno episodi differenti, aggiunte e deviazioni, ma il cuore della storia resterà lo stesso. Gli Stati Uniti d’America si ritrovano a fronteggiare un’epidemia letale, generata da un fungo Cordyceps mutato. Questo ha infettato alcuni individui e rapidamente si è diffuso. Le persone ammalatesi sono divenute particolarmente aggressive. Hanno perso ogni sorta di capacità di pensiero e l’unico obiettivo è quello di attaccare e sbranare gli altri esseri viventi.

Una vera e propria apocalisse zombie, dalla quale Joel tenta di venir fuori con sua figlia Sarah. Di colpo il gioco ci catapulta nel futuro e dalla fine del mondo sono trascorsi svariati anni. Joel si è indurito e vive in una Boston sottoposta a stretta sorveglianza militare. Il suo lavoro è quello di far uscire oggetti di contrabbando, superando i controlli. Un giorno, però, il compito sarà quello di portar via dalla città una giovane ragazza dal dono speciale.