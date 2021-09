The Last of Us, nuove foto dal set della serie

Nuovi scatti che mostrano la scenografia della città di Boston, cruciale per la storia di “The Last of Us”. Immagini che hanno entusiasmato i fan

Continuano i lavori per la realizzazione della prima stagione della serie TV ispirata a “The Last of Us”. Un progetto che vede coinvolta direttamente Naughty Dog, il che è garanzia di fedeltà al progetto originale. Vi saranno differenze sostanziali, come spiegato dal creatore del franchise Neil Druckmann , con HBO che avrà come obiettivo quello di tutelare a ogni costo il senso ultimo della storia narrata. La filosofia alla base resterà immutata, a differenza di qualche scenografia, abiti di scena e alcuni personaggi secondari.

Impossibile, al momento, provare a ipotizzare la qualità del progetto finale, in confronto al videogioco. Non vi sono infatti elementi da analizzare. Sul web sono però apparse nuove foto dal set e il web ha risposto in maniera entusiastica. A Calgary sta prendendo forma Boston , dove verrà girata la prima parte dello show, che vedrà l’esplosione dell’epidemia.

The Last of Us, trama e cast

approfondimento

I migliori film da vedere a settembre 2021. FOTO

La trama sarà la stessa del videogioco, ovviamente, e vedrà gli Stati Uniti d’America fronteggiare un’epidemia letale. Il tutto è stato generato da un fungo Cordyceps mutato. Questo ha infettato alcuni individui e rapidamente si è diffuso. Le persone ammalatesi sono divenute particolarmente aggressive. Hanno perso ogni sorta di capacità di pensiero e l’unico obiettivo è quello di attaccare e sbranare gli altri esseri viventi.

Un’apocalisse zombie in piena regola. Inizialmente lo sguardo è rivolto alla città di Austin, dove Joel vive con sua figlia Sarah, di appena 13 anni. L’allarme scatta e l’intera popolazione locale si mette in fuga. I morti non si contano e Joel è disposto a tutto pur di trarre in salvo sua figlia. Grazie all’intervento di suo fratello Tommy riesce nel miracolo, raggiungendo il confine cittadino. È qui però che la giovane viene sparata da un militare terrorizzato. L’uomo non sa cosa fare e teme siano infetti e così apre il fuoco.

Trascorsi svariati anni, Joel si mostrerà come un uomo ben differente. La perdita di sua figlia lo ha distrutto e si è adattato a suo modo alla nuova realtà. Lavora in una Boston in quarantena, dove tenta ogni giorno di far superare oggetti di contrabbando al controllo militare serrato. Un giorno, però, si ritrova a dover far uscire un essere umano, una ragazza dal dono speciale.

La scelta del cast sembra aver convinto il pubblico, con Pedro Pascal, amatissimo in “The Mandalorian”, nel ruolo di Joel. Ellie, invece, avrà il volto di Bella Ramsey, la cui carriera è esplosa grazie a “Game of Thrones”. Gabriel Luna sarà Tommy, fratello di Joel, mentre Merle Dandridge sarà Marlene, come già accaduto nel videogioco. Sarah, figlia di Joel, sarà interpretata da Nico Parker. Il cast comprende anche Jeffrey Pierce (Perry), Murray Bartlett (Frank) e Con O’Neil (Bill). L’ultima aggiunta, in ordine temporale, è Anna Torv, amatissima dai fan di “Fringe”, che interpreterà Tess.