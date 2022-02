The Last of Us, riprese in corso: la possibile data di uscita

I fan di The Last of Us dovranno aspettare ancora prima di vedere le avventure dei due protagonisti del celebre videogioco anche in tv. Il capo dei contenuti della rete via cavo e streaming HBO Max, Casey Bloys, ha parlato di numerosi show della compagnia, specificando anche quando potrebbe uscire il live action ispirato al videogioco.

The Last of Us, quando arriverà la serie?

Casey Bloys ha affermato che la serie tv di The Last of Us non andrà in onda nel 2022 e che dunque bisognerà attendere almeno fino all'anno prossimo. “Non andrà in onda nel 2022, stanno ancora filmando in Canada. Immagino che la vedrete nel 2023", ha detto Bloys a Deadline. Brutte notizie quindi per i fan della storia, che sul piccolo schermo vedrà come protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie. Bloys ha però affermato di aver visto i primi episodi e di esserne rimasto molto colpito. "Ho visto alcuni dei primi episodi e sono davvero entusiasta", afferma Bloys. "Craig Mazin ha fatto Chernobyl per noi, è un fantastico sceneggiatore e direttore. Quanto ho visto sembra fantastico, quindi sono entusiasta, ma non uscirà nel 2022”. La serie è prodotta in collaborazione con PlayStation Productions. Nel cast troviamo anche Anna Torv, Merle Dandrige, Nick Offerman, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce e Murray Bartlett. La prima stagione della serie ripercorrerà gli eventi del gioco originale, uscito nel 2013 in esclusiva per PS3. Pare che il budget della produzione della serie si aggiri oltre i 100 milioni di dollari, circa 10 milioni per ciascuno dei 10 episodi della prima stagione. Le riprese della serie sono iniziata a luglio scorso e, salvo imprevisti, termineranno a giugno del prossimo anno.