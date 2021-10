The Last of Us, la serie: nuovo video dal set

Nuova città e nuovo set in Canada per la serie tratta dal celebre videogioco. Video e foto che entusiasmano i fan online

I fan di “The Last of Us” non vedono l’ora di poter apprezzare la serie TV ispirata al celebre videogioco di Naughty Dog. Una produzione HBO della quale circolano informazioni, foto e video sul web. Elementi che non fanno che aumentare l’hype del pubblico. Nelle ultime settimane si ha avuto modo di apprezzare la prima foto ufficiale dello show, con al centro i protagonisti Joel ed Ellie.

Prima ancora, però, erano apparse delle immagini relative a uno dei set, quello creato per proporre una Boston post pandemia. Pochi scatti che hanno fatto comprendere la bontà del progetto. Se Neil Druckmann ha già avuto modo di spiegare come non tutto rispecchierà il videogioco e che il discorso fedeltà sarà soprattutto relativo alla filosofia di fondo del titolo videoludico, per il momento lo show pare un ottimo specchio del franchise.

The Last of Us, la serie: pubblicata la prima foto ufficiale

Allo stato attuale Edmonton è fase di preparazione, con le riprese che pare possano avere inizio in questa zona nel corso della prossima settimana. Lo dimostra anche un avviso alla cittadinanza, che sottolinea come alcune strade saranno del tutto chiuse al traffico, e al pubblico in generale, dal 12 al 15 ottobre.

É un mondo ben distante dal nostro quello mostrato nelle foto leak giunte sul web. I videogiocatori sanno che nulla è più come prima da quanto il virus si è diffuso. Si spiega così, dunque, lo scenario mostrato dalle nuove foto e video nell’area Downtown di Edmonton , in Canada, dove lo show è attualmente in fase di realizzazione (dopo il lavoro svolto a Calgary).

The Last of Us, trama e cast

La serie TV ispirata a “The Last of Us” arriverà sul piccolo schermo in tutto il mondo nel corso del 2022. Saranno prodotti 10 episodi ed ecco qual è il cast. Per i protagonisti, ovvero Joel ed Ellie, sono stati scelti rispettivamente Pedro Pascal e Bella Ramsey. Gabriel Luna, invece, presta il volto a Tommy, fratello di Joel, mentre Merle Dandridge sarà Marlene, come già accaduto nel videogioco. La giovane figlia dell’uomo si chiama Sarah, e ha il volto di Nico Parker. Il cast comprende anche Jeffrey Pierce (Perry), Murray Bartlett (Frank) e Con O’Neil (Bill). L’ultima aggiunta, in ordine temporale, è Anna Torv, amatissima dai fan di “Fringe”, che interpreterà Tess.

Il mondo come lo conosciamo è stato spazzato via. Una pandemia ha trasformato parte della popolazione globale in veri e propri mostri. Un virus li ha resi creature mangia uomini. Da quel giorno sono trascorsi 20 anni e Joel conduce una vita totalmente differente rispetto al passato. Vive in una città sotto stretta sorveglianza dell’esercito ed è diventato abile nello smerciare materiale illegale al di fuori della dogana. Un giorno, però, dovrà riuscire a far uscire una giovane ragazza. Si tratta di Ellie, che vanta una caratteristica che la rende unica.