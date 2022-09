Mercoledì, Netflix svela la data d'uscita della serie di Tim Burton

LE PAROLE DI JENNA ORTEGA

“Mercoledì è un'adolescente al momento e non l'abbiamo mai vista così prima d'ora – ha raccontato Jenna Ortega -. I suoi commenti sarcastici e sprezzanti potrebbero non necessariamente sembrare graziosi quando sono espressi da una ragazzina che non ha più dieci anni”. Calarsi nel ruolo, rivela l’attrice, “non è stato semplice. Non volevamo che fosse come tutte le altre adolescenti, ma neanche che sembrasse ignara. E non l'abbiamo mai vista così presente sullo schermo. In passato quando Mercoledì entrava in scena, che fosse solo per una battuta o che fosse presa di mira da uno scherzo, lo faceva sempre con maestria ed è questo che le persone amano di lei. Ma in questa serie lei è al centro dell'azione. Abbiamo l'opportunità di darle più spessore e in questo modo diventa una persona più reale, qualcosa che non è mai stato fatto in precedenza”.