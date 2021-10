9/11 ©Ansa

All'incontro con il pubblico, il regista americano ha confessato scherzando: "Ho paura di stare qui a rispondere alle domande, stanotte non ho dormito per questo". Con lui, presenza fissa per tutta la giornata il cagnolino Levy. Burton è stato accolto da una vera e propria ovazione da parte dei suoi fan e il suo "incontro ravvicinato" è andato sold out nel giro di cinque minuti dal momento in cui si sono aperte le prenotazioni. Il regista ha parlato in una sala strapiena ed è stato preso d'assalto da ragazzi e ragazze pronti a tutto per un suo autografo