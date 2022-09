È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella serie horror attesa su Netflix il 7 ottobre. Uno show la cui trama mescola orrore, malattia, morte e adolescenza, per una nuova prova d'autore di Mike Flanagan, il produttore di "The Haunting of Hill House" e di "Midnight Mass". La serie è ambientata in una struttura ospedaliera per giovani malati terminali. Qui ogni notte i pazienti si riuniscono per raccontarsi storie. E qui stringeranno un inquietante patto...

È uscito il trailer ufficiale di The Midnight Club, la serie televisiva di Mike Flanagan (il produttore di The Haunting of Hill House e di Midnight Mass) che arriverà su Netflix il prossimo 7 ottobre.

Uno show la cui trama mescola orrore, malattia, morte e adolescenza, per una nuova prova d'autore di Mike Flanagan che ha tutte le carte in regola per non disattendere le aspettative. Diciamo che si preannuncia una serie che promette tante insonnia, sia per questioni di binge-watching sia perché la paura fa 90, anzi: stavolta arriva a 100, 100%.

La serie è ambientata in una struttura ospedaliera per giovani malati terminali. Qui ogni notte alcuni pazienti si riuniscono per raccontarsi storie dell'orrore. A un certo punto decideranno di stringere un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall’aldilà.

Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva The Midnight Club nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.