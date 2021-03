The Midnight Club, iniziate le riprese della nuova serie Netflix

Nuovo progetto horror per Mike Flanagan dopo i successi di “The Haunting of Hill House” e “The Haunting of Bly Manor” Condividi:

Mike Flanagan ha annunciato, attraverso i propri canali social, l’inizio delle riprese di “The Midnight Club”, una nuova serie TV che approderà nel catalogo Netflix. Si tratta di un adattamento dell’omonimo romanzo del 1994 di Christopher Pike.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a marzo Un titolo particolarmente atteso, che Flanagan definisce come punto di riferimento per il genere horror in televisione. La pubblicazione del primo ciak ha esaltato i suoi ammiratori, che ora attendono con ansia ulteriori elementi dal set in anteprima. Lo show sarà ambientato all’interno di un hospice, nel quale dei giovani si riuniscono a mezzanotte per raccontarsi storie dell’orrore.

The Midnight Club, trama e cast approfondimento I 35 film più spaventosi mai realizzati “The Midnight Club” è ambientata all’interno di un hospice. Con questo termine si fa riferimento a una struttura d’accoglienza sanitaria per pazienti terminali, ai quali vengono offerte le migliori cure palliative. Un destino segnato, per loro, che garantisce una prospettiva del tutto differente sulla vita o, per meglio dire, su ciò che resta di essa. Fare gruppo è la loro forza. Essere lì l’uno per l’altra è ciò che consente di superare le grandi difficoltà quotidiane.