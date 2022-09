Compleanno Stephen King, il maestro dell'horror compie 75 anni

Cinema

Il maestro dell'horror è nato a Portland il 21 settembre 1947. Nel corso degli anni, il cinema ha spesso preso ispirazione dai suoi lavori e li ha adattati per il grande schermo. Per festeggiare il suo compleanno, ecco una selezione di pellicole tratte da suoi libri: da 'Carrie - Lo sguardo di Satana' a 'Shining', passando da 'Misery non deve morire', 'It' e 'Il miglio verde'