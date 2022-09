High School Musical: The Musical: La serie, arriva la quarta stagione

Manca poco all'arrivo sulla piattaforma streaming Disney+ dei nuovi episodi della serie tratta dalla saga di High School Musical e le anticipazioni sulla trama stimolano la curiosità dei fan Condividi

"It's now or never. La quarta stagione di High School Musical: The Musical - La Serie sta arrivando e promette di essere la migliore di sempre". Disney lo ha annunciato con un post su Instagram, sotto al quale sono stati registrati subito centinaia di commenti di fan entusiasti, e durante il D23 Expo del 10 settembre sono arrivate importanti anticipazioni sulla trama.

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL - LA SERIE, NOVITÀ DELLA QUARTA STAGIONE leggi anche High School Musical: The Musical rinnovata per la quarta stagione Tratta dagli omonimi film di Disney Channel dei primi anni 2000, la serie spin-off può contare già su tre fortunate stagioni, l'ultima delle quali uscita sulla piattaforma streaming di Disney+ lo scorso 27 luglio. Protagonisti sono i ragazzi della squadra Wildcats che hanno trascorso una romantica estate a Camp Shallow Lake e ora sono pronti a tornare all'East High. Qui, una sorpresa attende gli studenti: non solo dovranno mettere in scena una produzione di High School Musical 3: Senior Year, il film del 2008, ma saranno impegnati anche nella realizzazione di High School Musical 4: The Reunion. Ricky, Gina, E.J., Kourtney e il resto del club teatrale della scuola scopriranno che il cast originale si sta riunendo per l'attesa quarta pellicola e potrebbe esserci posto anche per loro. Le voci che da tempo circolano su un potenziale High School Musical 4 sembrerebbero quindi confermate e l'intreccio di storie tra la serie e i film lasciano ben sperare.

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL, COSA CAMBIA NEL CAST vedi anche Olivia Rodrigo, il saluto al cast di High School Musical:The Musical Tanti dettagli sulla nuova stagione della serie sono gelosamente custoditi dai produttori ma è probabile che molti volti noti torneranno a percorrere i corridoi dell'East High per l'ultimo anno di scuola. Tra gli altri Joshua Bassett alias Ricky, Sofia Wylie nei panni di Gina, Julia Lester nel ruolo di Ashlyn e Frankie Rodriguez alias Carlos Rodriguez. La star Olivia Rodrigo, invece, non riprenderà il ruolo di Nini Salazar-Roberts, dopo che già nella terza stagione era stata ridotta la sua parte. La cantate, lo scorso 28 luglio, aveva dedicato un video-messaggio di auguri e affetto nei confronti dei compagni del cast e dei fan e condiviso una foto con tutto il gruppo di lavoro, a dimostrazione della gratitudine provata per la parte nella serie. All'epoca lo showrunner Tim Federle, confermando la notizia in un'intervista a Entertainment Tonight, si era detto orgoglioso del suo percorso e di essere riuscito a supportarla nel miglior modo possibile. "Aiutare Olivia a uscire dai corridoi dell'East High - ha aggiunto Federle nell'intervista ad ET - è sembrata la cosa giusta da fare".

HIGH SCHOOL MUSICAL, LE CANZONI DELLA QUARTA STAGIONE approfondimento La serie di High School Musical, il trailer della terza stagione Con queste anticipazioni, cresce anche la curiosità per le nuove soundtracks della quarta stagione. In passato sono già state ripresentate canzoni iconiche del franchise omonimo High School Musical e di Camp Rock, altro prodotto targato Disnkey. E poi ancora i classici de La bella e la bestia e Frozen, ma anche pezzi originali, scritti appositamente per la serie, come "All i Want" e "The Rose Song" degli stessi protagonisti Olivia Rodriguez e Joshua Bassett. A questo punto della storia, è lecito fare qualche ipotesi sui novi brani, che saranno forse ripresi dal terzo film della saga. Sul tema è intervenuto di nuovo Tim Federle che al magazine Seventeen ha spiegato in che modo vengono fatte le scelte musicali: "Ci sono tre categorie di canzoni nel nostro show - ha detto - che sono 'musical-nel-musical', originali di Disney Channel e nuovi brani originali". Insomma, anche in questa quarta stagione ci sarà un mix di vecchia scuola e nuove, probabili, hit.

HIGH SCHOOL MUSICAL, TROY BOLTON TORNERÀ? approfondimento High School Musical: The Musical, la premiere della terza stagione Con la messa in scena della reunion del cast originale per High School Musical 4: The Reunion, ecco che si riparla della possibilità che Zac Efron riprenda i panni del capitano degli Wildcats, Troy Bolton. A maggio scorso l'attore aveva detto al magazine E! si era detto entusiasta di questa possibilità. “Avere l’opportunità, in qualsiasi forma, di tornare indietro e lavorare con quella squadra sarebbe fantastico” aveva dichiarato la star, oggi 34enne. “Il mio cuore è ancora lì. Sarebbe incredibile. Spero che succeda”. Corbin Bleu, un altro degli attori del cast originale, è già ricomparso come guest star nella terza stagione della serie High School Musical: The Musical, chissà che presto non rivedremo sugli schermi la squadra al completo.