H.E.R. sarà Belle nello speciale per i 30 anni de La Bella e la Bestia

L'attrice vincitrice di Grammy e Oscar è ora una principessa. H.E.R. interpreterà Belle nello speciale televisivo per i 30 anni del cartone animato La Bella e la Bestia

H.E.R. sarà la principessa Belle nel prossimo adattamento televisivo de La Bella e la Bestia. Per celebrare i 30 anni di questo grande classico, la Disney aggiunge un volto nuovo alla storia: quello della cantautrice, la quale rappresenta la prima donna afro filippina ad interpretare il personaggio sullo schermo. Lo speciale sarà prodotto da Jon M. Chu e Hamish Hamilton, che dirigerà la rivisitazione della storia classica con nuove performance e momenti musicali ispirati al film. Beauty and the Beast: A 30th Celebration va in onda il 15 dicembre alle 20:00 su ABC e sarà trasmesso in streaming su Disney+ il giorno successivo.

le dichiarazioni di H.E.R. approfondimento In arrivo su Disney+ due serie tv sui BTS "Non posso credere di poter far parte dell'eredità de La Bella e la Bestia. Il mondo vedrà una Belle filippina e nera!" ha dichiarato H.E.R in un comunicato stampa. "Ho sempre voluto essere una principessa Disney e lavoro con due registi meravigliosi, Hamish Hamilton e il mio preferito, Jon M. Chu. È molto surreale e non potrei essere più grata".

le dichiarazioni di chu approfondimento Topolino, tra 2 anni Disney perderà diritti esclusivi del personaggio "Con il suo evidente talento straordinario e la sua presenza scenica, H.E.R. è l'incarnazione perfetta della nostra Belle e siamo entusiasti che il pubblico la veda in questa celebrazione della creatività. Siamo stati entrambi influenzati come narratori dal film d'animazione originale, quindi è molto emozionante collaborare insieme per onorare l'arte di quel classico senza tempo, ispirando anche un'intera nuova generazione di creatori", ha aggiunto il regista.