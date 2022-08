Addio a Ioane John King, morto il Rhaskos di Spartacus

IL RICORDO DEL COLLEGA MANU BENNETT

leggi anche

Morto l'attore di Magnum P.I. Roger E. Mosley

L’ex attore di Spartacus Manu Bennett, collega di set di King e interprete del ruolo di Crisso, lo ha omaggiato su Instagram ricordando come abbia affrontato il cancro “con dignità e una costante risoluzione a non essere sconfitto”. Bennett ha anche ricordato come King fosse stato ingaggiato per la serie per un ruolo marginale ma che presto si era ritagliato un suo spazio “con una presenza potente e un’attitudine sempre positiva verso il cast e la troupe”. Oltre che come attore sul set di Spartacus, King ha lavorato anche come personal trainer e guardia carceraria.