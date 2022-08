approfondimento

Per Steiner fu l’inizio di una luminosa e lunghissima avventura in cui con stile e talento attraverso tutti i generi del cinema italiano. In virtù della sua aurea sulfurea e inquietante, spesso e volentier, interpretava, il ruolo del villain, del cattivo, dell'antagonista. Venne diretto da Marco Bellocchio nel 1973 in Sbatti il mostro in prima pagina e lavorò a fianco di Franco Nero in Zanna Bianca di Lucio Fulci che lo volle anche in iIl ritorno di Zanna Bianca e in Il cav. Costante Nicosia demoniaco ovvero: Dracula in Brianza. Tra un poliziottesco come Roma Violenta ei il nazisploitation Le deportate della sezione speciale SS, Steiner recitò in quattro film firmati da Tinto Brass: Action, Salon Kitty, Caligola e Paprika. Da ricordare anche la sua partecipazione a capolavori del cinema horror italiano come Shock di Mario Bava (1977) e soprattutto Tenebre di Dario Argento, in cui vestiva i panni dell'ambigui giornalista Cristiano Berti. Nella sua carriera va ricordata anche la collaborazione con Carlo Verdone. Con il cineasta romano fece un paio di film: I Due carabinieri e Troppo Forte. Ebbe una piccola parte anche Notte d'estate con profilo greco, occhi a mandorla e odore di basilico, diretto da Lina Wertmüller (1986). A causa del declino del cinema di genere italiano, Steiner si ritirò dalla recitazione nel 1991 e si trasferì in California, dove divenne un agente immobiliare di grande successo e rispettato.