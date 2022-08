Addio a Clu Gulager, attore e regista americano

Per gli appassionati del cinema e non solo, c’è da registrare una triste notizia. L’attore 93enne Clu Gulager , infatti, è scomparso a Los Angeles venerdì 5 agosto 2022 per cause naturali. Egli viene prettamente ricordato per aver partecipato alla serie tv Il virginiano della NBC ma anche per essere stato tra gli interpreti de Il ritorno dei morti viventi nel 1985 e Nightmare 2 – La rivincita del 1985, secondo film della saga incentrata sul killer dei sogni Freddy Krueger interpretato da Robert Englund . L’annuncio è stato dato dal figlio John , il quale ha condiviso un tenero scatto con il padre su Facebook. Inoltre, anche il regista Sean Baker , che ha diretto Clu Gulager nel film Tangerine del 2015, lo ha voluto ricordare con un post su Twitter: “Ho avuto l’onore di lavorare con una leggenda come Clu Gulager in Tangerine. Era incredibilmente talentuoso, esilarante e gentile. Ci mancherai”.

La carriera di Clu Gulager

Clu Gulager muove i primi passi nel mondo dello spettacolo con alcune parti in diverse serie tv tra la fine degli anni ‘50 e gli inizi degli anni ‘60. Un amore, quello per le serie tv, indelebile e che lo vede protagonista con sporadiche apparizioni in opere di grande successo come Magnum P.I., La signora in giallo, Walker Texas Ranger, Le strade di San Francisco e, ovviamente, Il virginiano dove è stato protagonista con 104 episodi nell’arco di cinque anni. Inoltre, indimenticabile la sua parte di Billy the Kid in The Tall Man, dove ha partecipato a 65 puntate in due anni. Al cinema, invece, esordisce nel 1964 in Contratto per uccidere, ma sale alla ribalta per alcune parti in pellicole horror come The Initiation del 1984 e i già citati Il ritorno dei morti viventi e Nightmare 2 – La rivincita entrambi usciti nel 1985.