È uscito il trailer della seconda stagione di The Cuphead Show

Dal 19 agosto saranno disponibili su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now,) 12 nuovi episodi che formeranno la seconda stagione della serie animata tratta dal videogioco Cuphead. Preparatevi quindi a ritornare nelle Isole Inkwell per quello che è prima di tutto un grande omaggio all’animazione classica

Quando venne annunciata l’intenzione di creare una serie animata tratta dal videogame Cuphead la sfida sembrava affascinante ma anche più complicata di quanto potesse apparire a un primo sguardo. La creazione dello Studio MDHR aveva infatti già un’estetica unica e sembrava di fatto un “cartone giocabile” ma peccava per la mancanza di una trama vera e propria. D’altronde si trattava di un classico videogioco “run & gun”, in cui era sufficiente creare un pretesto per far arrivare i protagonisti alla fine dei coloratissimi livelli.

Il successo di The Cuphead Show è quindi da spiegare anche con la capacità di essere riusciti a passare senza traumi dal medium videoludico a quello televisivo, creando una trama in grado di arricchire un immaginario già visivamente ricchissimo. Personaggi che erano stati solo abbozzati in origine sono stati infatti sviluppati anche attraverso la creazione di divertenti backstory, pensate ad hoc per renderli più che semplici comprimari o antagonisti da sconfiggere, si pensi in questo senso all’evoluzione di King Dice o alle rane pugili Ribby e Croaks (che in The Cuphead Show diventano gli eleganti proprietari di un casinò su una nave).

I 12 nuovi episodi della serie, disponibili dal 12 di questo mese su Netflix, si muovono quindi nel solco già tracciato tra personaggi vecchi e nuovi con un ritmo sempre più indiavolato (non solo perché il cattivo principale si chiama Satanasso).