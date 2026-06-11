Eros Ramazzotti, la possibile scaletta del concerto allo stadio Maradona di NapoliMusica
Dopo l’appuntamento di Napoli, Eros Ramazzotti continuerà la tournée con gli spettacoli allo stadio Olimpico di Roma, allo stadio Franco Scoglio di Messina, allo stadio San Nicola di Bari e all’Allianz Stadium di Torino. Inoltre, nel maggio del 2027 l’artista sarà protagonista di quattro concerti nei palazzetti italiani
Dopo la grande festa sul palco di San Siro, il 13 giugno il cantautore sarà protagonista di un nuovo importante appuntamento live. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo di Eros Ramazzotti a Napoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
eros ramazzotti a napoli, la possibile scaletta
Martedì 9 giugno Eros Ramazzotti è tornato in concerto nello stadio milanese. Dopo il grande show, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Ci sono serate che finiscono e serate che restano. Ieri a San Siro eravamo un oceano di storie che hanno cantato insieme. E il mio augurio è che continuino a farlo, ogni giorno. Grazie Milano”. Sabato 13 giugno la voce di Adesso tu continuerà la grande tournée con lo show in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Terra promessa a Fuoco nel fuoco passando per Un’emozione per sempre, Una storia importante e Stella gemella. Questi i brani eseguiti al concerto di Milano:
1. Taxi Story
2. Un’emozione per sempre
3. Un cuore con le ali
4. I belong to you
5. Stella gemella
6. L’Aurora
7. Adesso tu
8. Una storia importante
9. Quanto amore sei con Giorgia
10. Cantico
11. Più che puoi
12. Dove c’è musica
13. La luce buona delle stelle
14. Il mio giorno preferito
15. Come nei film con Max Pezzali
16. Se bastasse
17. Musica è
18. Un’altra te
19. Buona stella con Elisa
20. Terra promessa
21. Fuoco nel fuoco
22. Cose della vita
23. Un attimo di pace
24. Più bella cosa
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Dopo l’appuntamento di Napoli, Eros Ramazzotti continuerà la tournée con gli spettacoli allo stadio Olimpico di Roma, allo stadio Franco Scoglio di Messina, allo stadio San Nicola di Bari e all’Allianz Stadium di Torino. Inoltre, nel maggio del 2027 l’artista (FOTO) sarà protagonista di quattro concerti nei palazzetti italiani. Ecco il calendario completo degli show:
- 16 Giugno 2026 - Roma, Stadio Olimpico
- 20 Giugno 2026 - Messina, Stadio Franco Scoglio
- 23 Giugno 2026 - Bari, Stadio San Nicola
- 27 Giugno 2026 - Torino, Allianz Stadium
- 7 Maggio 2027 - Milano, Unipol Dome
- 11 Maggio 2027 - Bologna, Unipol Arena
- 13 Maggio 2027 - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 15 Maggio 2027 - Torino - Inalpi Arena
Nel novembre dello scorso anno Eros Ramazzotti ha pubblicato il suo ultimo album Una storia importante, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo In certi momenti, Dove c’è musica, Stilelibero e Calma apparente.
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