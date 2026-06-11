eros ramazzotti a napoli, la possibile scaletta

Martedì 9 giugno Eros Ramazzotti è tornato in concerto nello stadio milanese. Dopo il grande show, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Ci sono serate che finiscono e serate che restano. Ieri a San Siro eravamo un oceano di storie che hanno cantato insieme. E il mio augurio è che continuino a farlo, ogni giorno. Grazie Milano”. Sabato 13 giugno la voce di Adesso tu continuerà la grande tournée con lo show in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.

Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Terra promessa a Fuoco nel fuoco passando per Un’emozione per sempre, Una storia importante e Stella gemella. Questi i brani eseguiti al concerto di Milano:

1. Taxi Story

2. Un’emozione per sempre

3. Un cuore con le ali

4. I belong to you

5. Stella gemella

6. L’Aurora

7. Adesso tu

8. Una storia importante

9. Quanto amore sei con Giorgia

10. Cantico

11. Più che puoi

12. Dove c’è musica

13. La luce buona delle stelle

14. Il mio giorno preferito

15. Come nei film con Max Pezzali

16. Se bastasse

17. Musica è

18. Un’altra te

19. Buona stella con Elisa

20. Terra promessa

21. Fuoco nel fuoco

22. Cose della vita

23. Un attimo di pace

24. Più bella cosa