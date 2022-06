La serie Cuphead!, annunciata la 2° stagione con un teaser ufficiale

È attesa la seconda stagione della serie di animazione che mescola stranezza e irriverenza di livello pro, confermata per questo secondo atto da Netflix. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo nello show, condiviso dalla piattaforma di streaming. L'uscita è attesa per quest'estate

Per la gioia di chi ha amato la prima stagione di The Cuphead Show!, sappiate che la seconda stagione è in arrivo, come appena confermato da Netflix. La piattaforma di streaming ha pubblicato un teaser trailer ufficiale molto ricco che anticipa ciò che ci aspetterà nel secondo atto.



Per adesso non ci sono informazioni sulla possibile data di uscita ma è molto probabile che a stretto giro ritorni il mitico Cuphead e suo fratello Mugman, protagonisti di queste avvincenti avventure-disavventure ispirate al celebre videogame omonimo.

La stagione due era stata confermata già da tempo (il 2 marzo Studio MDHR - ossia la società di produzione dietro la serie - ha confermato che la stagione 2 di The Cuphead Show! è in cantiere) ma Netflix ha detto qualcosina di più, parlando durante l'evento Geeked Week dell'uscita ad agosto 2022. In realtà la pagina Twitter dello studio MDHR ha condiviso una GIF secondo cui la stagione 2 arriverà su Netflix nell'estate 2022, senza specificare se ad agosto o a luglio. Comunque siamo prossimi a vederla, insomma.



Potete guardare il teaser trailer di The Cuphead Show!, in Italia tradotto con il titolo de La serie Cuphead!, nel video che trovate in fondo a questo articolo.