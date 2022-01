The Cuphead Show!, il trailer

approfondimento

Questa la sinossi ufficiale della serie: “Basato sul pluripremiato videogioco che ha fatto irruzione sulla scena videoludica con uno splendido stile di animazione retrò, The Cuphead Show! è una serie comica che segue le disavventure uniche dell’adorabile e impulsivo furfante Cuphead e del suo cauto ma facilmente influenzabile fratello Mugman. Mentre i due perlustrano il loro surreale mondo – le Inkwell Isles – in cerca di divertimento e avventura, si guardano sempre le spalle a vicenda. A meno che non sia rimasto solo un biscotto, nel qual caso ogni tazza è per sé. The Cuphead Show! combina delizie nostalgiche, gag divertenti e una sana dose di paura, specialmente quando una nemesi ridicolmente strana, il Diavolo in persona, arriva sulla scena per giocare con i nostri eroi.” La serie, proprio come il videogioco, è ispirata ai cartoni animati degli anni '30 e promette ritmo e grande azione. Nel trailer si possono vedere diversi personaggi del gioco, e anche qualche inedito come Ms. Chalice, che debutterà nel videogioco tramite il tanto atteso DLC The Delicious Last Course, che sarà disponibile dal 30 di giugno.