Peanuts, trailer dello special Lucy’s School che omaggia gli educatori

Apple TV+ ha pubblicato il trailer dello speciale "Lucy's School", il nuovissimo episodio speciale che celebra gli educatori. Questo special - in perfetto clima da prossimo back to school - arriverà in anteprima mondiale sul servizio di streaming di Apple venerdì 12 agosto. Si tratta come sempre di uno show basato sul classico del fumetto "Peanuts" di Charles M. Schulz e, oltre a "Lucy's School", il 12 agosto saranno presentati tanti altri nuovi episodi della nuova stagione. Ma non solo Peanuts: sempre per rimanere in tema Charles M. Schulz, venerdì 12 agosto arriveranno su Apple TV+ anche nuovi episodi della seconda stagione di "The Snoopy Show", l'amato Apple Original nato grazie alla partnership con WildBrain. Potete guardare il trailer dello speciale "Lucy's School" dei Peanuts nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Tante nuove proposte per bambini e famiglie



Con Apple disègnati come un personaggio dei Peanuts in Pages

Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha una ricca offerta di film e serie originali per bambini e famiglie.

Oltre alla nuova stagione dei Peanuts e alla seconda stagione di "The Snoopy Show”, ci sono anche i film acclamati dalla critica (recentemente presentati in anteprima su Apple TV) "El Deafo", "Best Foot Forward", "Lovely Little Farm", "Duck & Goose", "Pinecone”, “Fraggle Rock: Back to the Rock” e “Harriet the Spy” di The Jim Henson Company.

Non mancano all’appello nemmeno “Ciao, Jack! The Kindness Show” di Jack McBrayer e Angela C. Santomero; “Wolfboy e la fabbrica di tutto” di Joseph Gordon-Levitt, Hitrecord e Bento Box Entertainment; "Get Rolling with Otis" e "Puppy Place”.

Molto interessanti sono “Ghostwriter” e “Helpster”, vincitori del Daytime Emmy Award di Sesame Workshop, così come il film d'animazione candidato all'Oscar “Wolfwalkers”.



C’è la serie vincitrice del premio Peabody “Stillwater”; nuove serie e speciali di Peanuts e WildBrain tra cui "Snoopy in Space" (la stagione due), "It's the Small Things, Charlie Brown" e "For Auld Lang Syne”.

“Here We Are: Notes for Living on Planet Earth" è invece l'evento televisivo vincitore del Daytime Emmy Award basato sull’omonimo libro di Oliver Jeffers, bestseller del New York Times e Time Best Book of the Year.



