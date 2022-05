Peanuts, il trailer dello speciale dedicato alla Festa della Mamma

To Mom (and Dad), With Love è il titolo del progetto in arrivo il 6 maggio su Apple TV+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Un episodio speciale degli irresistibili Peanuts sta per arrivare su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), giusto in tempo per la Festa della Mamma dell’8 maggio. Il 6 maggio, infatti, il colosso dello streaming rilascerà To Mom and Dad, With Love, una storia tenera e coinvolgente che, con i suoi iconici personaggi, farà riflettere sull’importanza del celebrare le persone che amiamo di più al mondo (Celebrate the person you love the most).