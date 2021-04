Jean Schulz e il Girl Power dei Peanuts: da Lucy a Piperita Patty

Un giorno, nel 1963, Pamela Vander Linden, la mamma di quella che sarebbe diventata la seconda moglie di Charles Schulz, Jean Schulz, decise di intraprendere un nuovo hobby: piotare aerei. Che allora potesse sembrare particolarmente all’avanguardia per una donna di 50 anni non lo aveva considerato. Nemmeno sua figlia ci trovò nulla di strano, anzi, imparò a pilotare aerei anche lei e, poco dopo, cominciò a fare coppia con la madre in competizioni femminili. 10 anni dopo d’altronde Jean avrebbe sposato in seconde nozze Charles Schulz, che nei suoi Peanuts disegnava, dagli anni ‘50, bambine intraprendenti e sportive, o bambini imbranati e sognatori.

Una nuova mostra apre al Santa Rosa Peanuts Museum: Girl Power in Peanuts: ne racconta i personaggi femminili, dai primi poi scomparsi dalle strisce come Violet e Patty, a Lucy, Piperita Patty, Sally e Marcy. Il museo è il lavoro d’amore ventennale di Jean Shultz, che aveva iniziato a curarlo quando Charles era ancora in vita. Charles Schulz mori nel sonno più di 20 anni fa. Nel 1991, riflettendo sul suo lavoro, disse.”Ad un certo punto mi sono reso conto che il mondo dei Peanuts era troppo maschile: ho creato quindi dei personaggi femminili per cambiarne la prospettiva.” Di prospettive sovversive in quelle strisce se ne trovano tante: le bambine non sono oggetti decorativi; sono al centro dell’azione, sono sportive, piccole imprenditrici, dicono quello che pensano, o semplicemente bistrattano il povero Charlie Brown.

Take Care with Peanuts, i consigli di Lucy

L'intervista a Jean Schulz e Melissa Menta

Ne abbiamo approfittato per incontrare la vedova di Charles, Jean Schulz e Melissa Menta laSVP, Marketing & Communications dei Peanuts.

Suo marito era un femminista?

Jean: Sparky, tutti lo chiamavano Sparky solo chi non lo conosceva e le sue maestre delle elementari lo chiamavano Charles, lo era sicuramente. Per esempio si è sempre battuto per l’uguaglianza delle donne negli sport. Ci sono molte strisce che ne parlano. Si era interessato alla uguale retribuzione delle donne parlandone con la tennista e nostra amica Billie Jean King (la famosa tennista che vinse conto il tennista XY nel match che passò alla storia come La battaglia dei sessi ndr ) Se fosse vivo oggi disegnerebbe della questione degli attrezzi: in America alle donne non vengono dati gli stessi attrezzi che agli uomini.

Si ispirava a lei per le sue donne sportive e controcorrente?

Jean :Mio marito usava tutto quello che lo circondava come ispirazione: prendeva spunto da tutto e poi lo elaborava in modo del tutto inaspettato. Io e mia mamma nel 1975 partecipammo al Powerf Puff Derby, una gara di aviazione femminile. Ci sono quindi queste strisce con Piperita Patty e Marcy che vogliono partecipare al Derby come abbiamo fatto noi, ma la loro versione fu una totale sorpresa: in questo caso pensano di volare sulla cuccia di Snoopy e una delle due, Marcy, odia volare!