Take Care with Peanuts, i consigli di Lucy

Dalle strisce dei Penuts Lucy non ha mai avuto paura di esprimere le sue idee, spesso a lettere cubitali, cioè ad altissima voce, con una enfasi che ribalta letteralmente il suo interlocutore. Le sue idee forti e chiare, il suo innamoramento tanto smisurato quanto determinato per Schroeder e la vena imprenditoriale (vi ricordate il banchetto dei consigli psicologici a 5 centesimi?) l’hanno fatta diventare una vera role model femminile. Lucy è nata, assieme a Charlie Brown, Snoopy e le altre creature di Charles M Schulz nel 1950, ma è sempre stata avanti rispetto a i tempi. Ecco quindi che è lei assieme a Marcy e Piperita Patty ad animare il delizioso cortometraggio Take Care - Trova la tua voce, uno dei corti mensili che l’iniziativa “Take care with Peanuts” dedica ad un tema di cura e salute personale o dell’ambiente per motivarci ed ispirarci a prenderci cura di noi e del nostro mondo. In tempo per Women History Month, il mese dedicato alla donna, negli Stati Uniti Lucy torna dietro al suo banchetto e ha un consiglio da darci.