Con Apple disègnati come un personaggio dei Peanuts in Pages

Come disegnare se stessi come veri e propri personaggi dei Peanuts: un nuovo modo per esprimere la propria creatività

Le sessioni Today@Apple approdano sul canale YouTube di Apple: gli spettatori possono immergersi in progetti dedicati alla fotografia, ai video, all’arte e al design, tutti ispirati al lavoro e al processo creativo dei tastemaker globali di oggi, insieme ai Creativi Apple.



Il primo episodio è “Disègnati come un personaggio dei Peanuts in Pages”: il video mostra agli spettatori come disegnare se stessi come veri e propri personaggi dei “Peanuts”, utilizzando Pages, grazie all'aiuto dello showrunner di “The Snoopy Show,” Mark Evestaff, e della storyboard artist Krista Porter, insieme ad Anthony, Creative Pro di Apple Store.