Peanuts, lo speciale natalizio uscirà il 10 dicembre

Una nuova storia sta per arrivare in TV per tutti gli appassionati dei Peanuts. Apple TV+ ha ufficializzato la data del 10 dicembre per il debutto dello speciale “For Auld Lang Syne”, una produzione originale che sarà trasmessa a ridosso delle feste. Sono proprio le festività natalizie, e nello specifico, il capodanno, il tema del racconto con protagonisti i personaggi di Charles Schultz.

La trama dello speciale di capodanno

Lucy e Charlie Brown stanno per tornare e la notizia non può che fare felici i fan in tutto il mondo. Grandi e piccini, i primi soprattutto, che compongono lo zoccolo duro degli appassionati dei fumetti creati negli anni Cinquanta, sono chiamati a segnare in calendario la data del 10 dicembre, giorno in cui sarà disponibile in streaming l'episodio “For Auld Lang Syne”. Il progetto include la messa in onda di altri tre titoli della serie dedicati alle feste. Il pubblico potrà riguardare i classici “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown”, “A Charlie Brown Thanksgiving” e “A Charlie Brown Christmas”, rispettivamente dedicati ad Halloween, alla festa del Ringraziamento e al Natale.

In questo episodio i protagonisti, Lucy e Charlie Brown, sono alle prese con la festa del capodanno, a seguito di un Natale passato lontano dalla nonna. Lucy, decisa ad organizzare il miglior party di sempre, sarà aiutata dal fido compagno per sistemare ogni cosa prima dello scoccare della mezzanotte.