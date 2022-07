Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la sneak peak

Grande attesa per l’arrivo del main teaser, in uscita giovedì 14 luglio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è l’attesa produzione in arrivo sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 2 settembre. Dopo la pubblicazione di una clip in esclusiva per i clienti, il canale YouTube di Amazon Prime Video Italia ha diffuso una sneak peak.