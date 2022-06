Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, nuovo teaser

La nuova serie prequel arriverà su Prime Video il prossimo 2 settembre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e racconterà le imprese eroiche della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo Condividi

"Nothing is evil in the beginning", cioè niente è malvagio all'inizio: questa la frase che appare nel nuovo teaser trailer della serie prequel Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, che sarà rilasciata sulla piattaforma di streaming Prime Video a partire dal prossimo 2 settembre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il nuovo video affronta, in pochi secondi, uno dei temi intorno a cui ruotano tutte le vicende legate alla saga: il Male. E lo fa svelandoci alcune scene di lotta e incantevoli paesaggi.

La sinossi ufficiale de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere approfondimento Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, come saranno gli orchi Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere racconta le leggende eroiche della favolosa Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico, ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli, ci conduce in un’era in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria per poi cadere in rovina, eroi improbabili furono messi alla prova, la speranza fu appesa al più sottile dei fili, e uno dei più grandi cattivi mai scaturiti dalla penna di Tolkien minacciò di oscurare il mondo con le tenebre. Durante un periodo di relativa pace, assistiamo ad un racconto corale di personaggi, alcuni già conosciuti altri nuovi, che si apprestano a combattere contro il temuto ritorno del Male. La storia racconterà la forgiatura degli Anelli del Potere, l’ascesa del potente e oscuro Sauron, la disfatta del regno insulare di Numenor e l’ultimo patto di alleanza tra Uomini ed Elfi. Regni e personaggi che creeranno un’eredità che sopravviverà ben oltre il loro tempo.

Una produzione da oltre 450 milioni di dollari approfondimento Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, cosa sappiamo finora Dal rilascio del primo teaser trailer ufficiale, il 13 febbraio scorso in occasione del Super Bowl, la serie Prime Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è già molto chiacchierata. Secondo alcune indiscrezioni, il progetto non si basa su di un libro specifico di Tolkien, ma sugli appunti lasciati dallo stesso nelle appendici de Il Signore degli Anelli. Per Amazon questo è il progetto più ambizioso di sempre: le cinque stagioni, infatti, avranno un costo complessivo di ben 1 miliardo di dollari.