Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, nuove foto dal set

In attesa di scoprire la serie prequel della celebre saga, in onda dal 2 settembre su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), scopriamo delle nuove foto in anteprima dal set

L’attesa per vedere la serie tv Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere sta per finire: il 2 settembre su Amazon Prime (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) potremo scoprire il passato dei protagonisti del colossal cinematografico. Intanto la produzione ha scelto di regalare ai fan dei piccoli assaggi fotografici dal set. Una delle nuove copertine del magazine Empire, dedicato alla serie tv in arrivo, ha per protagonista una giovane Galadriel, interpretata dall’attrice britannica Morfydd Clark. La foto mostra la Dama della Luce in un dietro le quinte inedito. Subito dopo la pubblicazione di questa immagine, è stata rilasciata anche quella che ritrae Celebrimbor, il fabbro elfico che crea i famosi anelli del potere, interpretato da Charles Edwards.