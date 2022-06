Man Vs Bee, teaser trailer della commedia a episodi con Rowan Atkinson

Rowan Atkinson, il celeberrimo e leggendario Mr. Bean, sta per tornare con un’irresistibile nuova comedy a episodi. Arriverà il 24 giugno su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Se eravamo abituati a chiamarlo Mr. Bean, prepariamoci a ribattezzarlo Mr. Bee! Stiamo parlando del mitico Rowan Atkinson, che sta per tornare con un’irresistibile nuova comedy a episodi: Man Vs Bee.

Arriverà il 24 giugno su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e promette tante risate e uno spasso unico nel suo genere, come Atkinson ci ha abituati ad aspettarci da lui.



La piattaforma di streaming ha appena svelato il teaser trailer ufficiale di Man Vs Bee. Questo show presenta l'attore inglese nei panni di un nuovo personaggio: è Trevor, un padre imbranato che otterrà un lavoro come housesitter, ossia colui che si occupa delle case quando i proprietari si devono assentare.

Il primo incarico che si ritroverà ad affrontare è quello di occuparsi di una villa extralusso, piena zeppa di opere d'arte dal valore inestimabile, con tantissime automobili d'epoca e tanti suppellettili il cui costo ha più zeri dei cerchi olimpici.



Potete guardare il teaser trailer della serie Man Vs Bee nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.