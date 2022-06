Otto puntate per la conclusione delle avventure di Victor Salazar e i suoi amici della Creekwood High School, ciascuno alle prese con la scoperta della propria identità e con le esperienze della crescita. La terza stagione del teen drama sequel di Tuo, Simon, è in onda su Disney + dal 15 giugno, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick