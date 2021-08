Love, Victor 3: la serie tv rinnovata per una nuova stagione

“Love, Victor”, ideata da Elizabeth Berger e Isaac Aptaker, è lo spin-off del lungometraggio “ Tuo, Simon ”, che a sua volta è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Becky Albertalli. La seconda stagione della serie è arrivata in Italia lo scorso giugno su Disney+, in contemporanea con l’uscita negli USA.

È stato confermato da Hulu il rinnovo per la terza stagione della seguitissima serie “Love, Victor”. La piattaforma di streaming, nota per aver prodotto importanti progetti come “The Handmaid’s Tale”, non è disponibile in Italia: sarà, ancora una volta, la Disney+ a rilasciare la nuova stagione della serie.

Love, Victor 3 - La trama

La storia raccontata in questa serie segue le vicende del giovane Victor Salazar (Michael Cimino). Il ragazzo si è trasferito da poco ad Atlanta con i suoi genitori e proviene da una zona agricola del Texas. Neo iscritto alla Creekwood High, Victor è uno studente che attraversa i tipici problemi adolescenziali e sta cercando di capire quale sia il suo orientamento sessuale, argomento tabù per la sua famiglia. La relazione innescatasi con Simon porta a galla la vera identità di Victor, che finalmente riesce a esprimere se stesso e a entrare in contatto con la sua parte più intima e nascosta.

Per quanto riguarda la terza stagione, ad oggi, non risultano importanti aggiornamenti e novità, così come non si conoscono ancora le date di inizio produzione e un’ipotetica data di uscita. Tenendo in considerazione il fatto che la seconda stagione sia arrivata solo a giugno, è possibile che eventuali anticipazioni verranno date nel corso dei prossimi mesi.

Love, Victor 3 - Il cast

Il protagonista della serie è Victor, interpretato dall’attore statunitense Michael Cimino, 21enne nato a Las Vegas già presente in “Annabelle 3” (2019) e in un episodio di “Training Day” (2017) e di “Walk The Prank” (2018).

Oltre a Cimino, nel cast di “Love, Victor” figurano Rachel Hilson (This is Us), Bebe Wood (Trollhunters: I racconti di arcadia), nei panni di Lake, Isabella Ferreira (Orange Is The New Black), Anthony Turpel (Ci mancava solo Nick), come il vicino di casa di Victor, Felix, George Sear (Alex Rider), nel ruolo di Benji, e Mason Gooding (La rivincita delle sfigate), che interpreta il popolare giocatore di basket Andrew.

Inoltre, il ruolo di Isabel, la mamma di Victor, è stato affidato ad Ana Ortiz, mentre James Martinez presta il volto ad Armando, il padre. Adrian, il fratello del protagonista è Mateo Fernandez, mentre Dawn, la mamma di Felix, è interpretata da Betsy Brandt.

“Love, Victor” è prodotta da 20th Television ed è stata ideata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, che hanno curato anche la sceneggiatura della serie. I due sono anche i produttori esecutivi, insieme a Marty Bowen, Isaac Klausner, Pouya Shahbazian, Brian Tanen, Jason Ensler, Adam Fishbach e Wyck Godfrey.