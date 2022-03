Ghost in the Shell: SAC_2045, il trailer della seconda stagione

Netflix Italia ha pubblicato il trailer dei nuovi episodi della serie Ghost in the Shell: SAC_2045. Il filmato ha fornito un primo sguardo sulla produzione.

Netflix Italia ha distribuito anche la sinossi ufficiale, questo l’incipit: “La Sezione 9 di Pubblica Sicurezza affronta un nuovo pericolo per l'umanità in questa attesa seconda stagione di ‘Ghost in the Shell: SAC_2045’. Dopo il finale enigmatico della prima stagione, lo scontro tra la Sezione 9 e i posthuman che minacciano l'umanità ha finalmente inizio”.