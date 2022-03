You, al via le riprese della quarta stagione della serie

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter della serie Condividi

Si è ufficialmente alzato il sipario sulla produzione della nuova stagione di You, in arrivo prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

You, al via la produzione approfondimento You 4, Penn Badgley parla dei nuovi episodi Grande successo per le prime tre stagioni della serie con protagonista Penn Badgley, iconico interprete di Dan Humphrey in Gossip Girl, al fianco di Leighton Meester, Blake Lively (FOTO), Chace Crawford ed Ed Westwick. Nelle scorse ore il profilo Twitter ufficiale di You ha condiviso uno scatto direttamente dal backstage comunicando l’avvio delle riprese.

approfondimento You 3, cast e personaggi della nuova stagione della serie tv. FOTO Il profilo ha pubblicato un’immagine del ciak scrivendo: “La quarta stagione di You è ora in produzione”. L’annuncio ha immediatamente ottenuto grande attenzione mediatica contando al momento più di 30.000 retweet e oltre 230.000 like.

approfondimento You 3, pubblicato il trailer della nuova stagione Nel frattempo cresce sempre di più la curiosità per i nuovi episodi della serie, al momento però non si conoscono i dettagli relativi alla sinossi e alla data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.