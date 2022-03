Vampire in the Garden, il trailer della serie Netflix

Vampire in the Garden arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 16 maggio

Vampire in the Garden è la nuova serie anime targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in uscita tra pochi giorni. Nelle scorse ore il canale YouTube della piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer della produzione raccontandone personaggi, ambientazione e sinossi.

Vampire in the Garden, la trama

Netflix Italia ha pubblicato la sinossi nella didascalia del video: “Durante un gelido inverno, l'umanità perde la guerra contro i vampiri insieme a quasi tutti i territori in cui abitava. In un piccolo borgo, un manipolo di sopravvissuti crea un muro di luce per proteggersi e avere un posto in cui vivere in pace”.