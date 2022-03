Billions, dove eravamo rimasti con la stagione 5: il riassunto

Serie TV

E' di nuovo Chuck Rhoades VS Bobby Axelrod, ma in realtà è un po' tutti contro tutti: su Sky Atlantic sono in arrivo i primi sette episodi (sì, solo sette per ora, causa emergenza legata al coronavirus!) della nuova stagione, la quinta, di Billions. In attesa del debutto, previsto per mercoledì 24 giugno alle 21.15 (la serie sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV), andiamo a fare un ripasso dei personaggi storici e delle new entry: scorri la gallery del cast di Billions 5