Billions 6, cosa sapere della serie tv in onda su Sky dal 9 marzo

Billions, al via la sesta stagione. Dal 9 marzo su Sky e Now - VIDEO

La grande novità di questa stagione riguarda la presenza di una nuova rivalità. Dopo l'uscita di scena del personaggio di Bobby “Axe” Axelrod interpretato fin dal primo episodio da Damian Lewis, il Procuratore Generale dello Stato di New York Chuck Rhoades (Paul Giamatti) se la vedrà con il miliardario Mike Prince (Corey Stoll). Lo scorso ottobre Damian Lewis aveva commentato sui social l'addio alla serie: “Grazie Billions, grazie Brian Koppelman e David Levien. È stato un piacere e un privilegio interpretare Axe per 5 stagioni con alcuni dei cast e della troupe più intelligenti, divertenti e talentuosi con cui ho lavorato. Mi mancherà la famiglia Billions. Sì, alcuni lavori sono più di un semplice lavoro… Sono Amore”. Il cast principale della sesta stagione di Billions ritrova quindi Paul Giamatti (Chuck Rhoades), Maggie Siff (Maggie), Asia Kate Dillon (Taylor), David Costabile (Wags), Condola Rashad (Kate Sacker), Kelly AuCoin (Dollar Bill) e Jeffrey DeMunn (Charles Rhoades Senior). New entry Corey Stoll (House of Cards) nei panni di Mike Prince, dopo essere stato introdotto nel corso della quinta stagione in qualità di guest star, insieme a Daniel Breaker, nel ruolo di Scooter. Come le precedenti, anche la sesta stagione conta 12 episodi. La serie è creata da Brian Koppelman e David Levien (Ocean’s Thirteen) con la partecipazione di Andrew Ross Sorkin, editorialista finanziario del New York Times. Koppelman e Levien sono anche produttori esecutivi, affiancati in questa sesta stagione da Beth Schacter.