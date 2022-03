Billions, al via la sesta stagione. Dal 9 marzo su Sky e Now - VIDEO

Dal 9 marzo, tutti i mercoledì dalle 21.15 su Sky Atlantic, disponibile anche on demand e in streaming su NOW, torna l’amatissimo financial drama con Paul Giamatti e Corey Stoll con una sesta stagione - di cui viene oggi rilasciato il trailer ufficiale in italiano - all’insegna di un nuovo re, di una nuova guerra e nuove regole.

Dopo aver sfidato Axe nella scorsa stagione, nella nuova, in dodici episodi, l’ambizioso imprenditore dell’Indiana Mike Prince è ora al controllo del suo impero finanziario, la Axe Capital, costringendo l’implacabile Chuck Rhoades ad architettare strategie sempre più sofisticate per sbarrargli la strada. Tutti i giocatori, da Wags (David Costabile) a Wendy (Maggie Siff), da Taylor (Asia Kate Dillon) a Sacker (Condola Rashad), fino a Senior (Jeffrey DeMunn), devono affilare le armi e cercare nuove alleanze per sopravvivere. Al loro fianco, si consolida il ruolo di Scooter Dumbar, capo di stato maggiore e braccio destro di Prince, interpretato da Daniel Breaker (Girls5eva).

BILLIONS è creata da Brian Koppelman e David Levien (Ocean's Thirteen) con la partecipazione di Andrew Ross Sorkin, editorialista finanziario del New York Times. Koppelman e Levien sono anche produttori esecutivi, affiancati in questa sesta stagione da Beth Schacter.