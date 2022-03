DMZ, il trailer della miniserie tv con Rosario Dawson

Il dramma in quattro parti sarà disponibile su HBO Max a partire dal 17 marzo. Tratto da una fortunata serie a fumetti, è ambientata in una New York stravolta dalla guerra civile in un futuro prossimo

Una donna, un medico, alla disperata ricerca del figlio perduto, nel contesto di un’America travolta da una sanguinosa e distruttiva guerra civile. Così appare Rosario Dawson nel trailer di DMZ, miniserie tv HBO Max in quattro parti tratta dalla fortunata serie a fumetti DC Comics scritta da Brian Wood e disegnata dall’italiano Riccardo Burchielli. La serie arriverà su HBO Max dal 17 marzo, potete vedere il trailer nel video in alto su questa pagina.

DMZ, la trama

DMZ, sigla che sta per demilitarized zone, è ambientata in un futuro vicino e distopico in cui l’America è sconvolta da una guerra civile. La storia racconta di un giovane giornalista rimasto bloccato a Manhattan, trasformata in una zona demilitarizzata, isolata e devastata dal conflitto. Alma Ortego (Rosario Dawson) è un medico vocato a una doppia missione: salvare vite umane e ritrovare il figlio perduto. Per farlo è pronta a mettere a rischio la sua stessa vita, affrontando bande, soldati e signori della guerra che controllano Manhattan.