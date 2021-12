Naomi, il trailer della nuova serie DC Comics di The CW

Potete vedere il trailer della serie televisiva Naomi nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

È uscito il trailer di Naomi, la nuova serie live-action DC Comics che farà il suo esordio l'11 gennaio sulla rete televisiva statunitense The CW. Un nuovo progetto che prosegue quel sodalizio già ampiamente sancito tra il network americano e la mitica casa editrice di Batman e di Superman. Naomi, il personaggio creato da Brian M. Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell, verrà interpretata sullo schermo dall'attrice Kaci Walfall. A sviluppare lo show è stata la regista vincitore dell’Emmy Ava DuVernay, qui in veste di sceneggiatrice e produttrice esecutiva insieme a Jill Blankenship di Arrow. Sarah Bremner e Paul Garnes producono per Array Filmworks, la società di produzione di DuVernay. Ava DuVernay è coinvolta in molti progetti legati alla DC: per WarnerMedia sta sviluppando, assieme all'autore Tom King (Batman, Eroi in crisi, Mr. Miracle, Strange Adventures, Rorschach) con protagonisti i Nuovi Dei mentre per HBO Max sta creando la serie televisiva DMZ, ispirata all’omonima serie del marchio Vertigo (che fa parte della DC Comics) di Brian Wood e disegnata dal fumettista italiano Riccardo Burchielli.

La trama

Naomi seguirà le vicende della sua omonima protagonista, la ragazza messa a titolo che vive a Port Oswego. Questa piccola cittadina situata nel Nordovest degli Stati Uniti verrà sconvolta all'improvviso da un evento di origine soprannaturale che incrinerà l'equilibrio della sua popolazione, minando la pace.

Così la protagonista deciderà di scoprire quali sono le proprie origini (la ragazza è stata adottata). Ciò che scoprirà è che quello che si conosce sugli eroi (e sui supereroi) spesso non corrisponde affatto alla realtà…



Senza il rischio di spoileravi nulla, guardate il video che anticipa cosa vedremo nell'attesissimo telefilm che uscirà a partire dall'11 gennaio sulla rete televisiva statunitense The CW.



Se invece volete qualche assaggio in più, proseguite nella lettura: di seguito vi riveleremo qualche ulteriore dettaglio.



Naomi è una teenager che adora i fumetti e, ironia della sorte, scoprirà tra quelle pagine proprio il suo destino nascosto.

Ad affiancare il personaggio principale c’è la sua migliore amica, Annabelle (interpretata da Mary-Charles Jones).

Oltre alla best friend, Naomi può contare sull'aiuto dei suoi genitori adottivi, il veterano Greg (Barry Watson) e l’insegnante Jennifer (Mouzam Makkar).

Incontrerà Zumbado (Cranston Johnson), misterioso proprietario di una rivendita di automobili usate. Si legherà molto a Dee (Alexander Wraith), un tatuatore che diventerà il suo mentore.



La missione di Naomi è quella di scoprire qualè il mistero che la riguarda, intanto vive rapporti di amicizia con i ragazzi della base militare e con i suoi compagni di scuola.

La base militare, per chi non conoscesse il fumetto, è quella attorno cui ruota DMZ: la storia si svolge in una realtà ucronica e ci troviamo negli Stati Unitiin cui è esplosa la seconda guerra civile.

A New York la zona di Manhattan si trova proprio tra i due fronti in lotta e viene dichiarata Zona demilitarizzata, ovvero "Demilitarized zone", di cui il titolo DMZ è l'acronimo.

Tornando alla serie Naomi, tra i coetanei della protagonista c'è anche l'ex fidanzato Nathan (Daniel Puig), il fidanzato dell’amica Annabelle, Jacob (Aidan Gemme), Anthony (Will Meyers) e la fan sfegatata di fumetti Lourdes (Camila Moreno), che lavora in una fumettoteca per collezionisti incalliti.

Naomi affronterà il Multiverso per trovare le risposte alle domande che la attanagliano. Ma ciò che troverà metterà in dubbio tutto ciò che credevamo fosse legato agli eroi…