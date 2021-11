Fumetti, i tre volumi imperdibili per scoprire Gli Eterni

Creati dai Celestiali, imperscrutabili e gigantesche creature provenienti dallo spazio più profondo, gli Eterni vivono sul nostro pianeta da migliaia di anni e, all’insaputa di tutti, hanno giocato un ruolo fondamentale in moltissimi punti chiave della storia dell’umanità. Per fare la conoscenza dei nuovi protagonisti del Marvel Cinematic Universe, in occasione dell’uscita al cinema di Eternals, Panini Comics propone 3 volumi da non perdere.